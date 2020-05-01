Комиссия выявила в бригаде ВСУ недостачу автоматов и трех тыс. патронов – Народная милиция

Комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" выявила в одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), недостачу автоматов и более трех тыс. патронов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что 25-ю бригаду ВСУ для проверки организации службы, порядка хранения оружия и боеприпасов прибыла и приступила к работе комиссия из штаба ОТГ "Север".

"В ходе работы на позициях 2-го батальона выявлена недостача трех автоматов АК-74, а также более трех тысяч патронов калибра 5,45 мм. Командир батальона Мищенко дает объяснения по поводу выявленной недостачи", - отметил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 мая — Луганск