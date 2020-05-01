Нарушение карантинных мер привело к госпитализации четырех бойцов ВСУ – Народная милиция

Нарушение карантинных мер в ходе ротации привело к госпитализации с подозрением на коронавирус четырех бойцов 24-й бригады ВСУ, прибывшей в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В рамках плановой замены 59-я мотопехотная бригада завершила ротационные мероприятия и вышла из зоны операции, а на ее позиции, согласно плану, вошла 24-я механизированная бригада и приступила к выполнению задач. В процессе передачи дел и должности военнослужащие указанных бригад контактировали с нарушением карантинных мер, в результате чего четверо бойцов 24-й бригады с подозрением на коронавирус госпитализированы", - сообщил Осадчий.

Он отметил, что это обстоятельство вызвало резкое ухудшение морально-психологического состояния личного состава, повлекшее употребление спиртных напитков.

"10 мая сотрудниками военной службы правопорядка задержаны пятеро военнослужащих первого батальона 24-й бригады в состоянии алкогольного опьянения", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Осадчий сообщал, что киевские силовики не смогли создать надлежащих условий для обязательной двухнедельной обсервации и тестирования на COVID-19 военнослужащих, покинувших зону проведения так называемой "ООС" в рамках ротационных мероприятий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,9 млн, из них более 277 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 232 случая заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 мая — Луганск