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В Севастополе зафиксированы четыре новых случая коронавируса

Sergey Сегодня, 14:150Новости
В Севастополе зафиксированы четыре новых случая коронавируса

По состоянию на утро 11 мая зарегистрировано четыре новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми; они находились в городской инфекционной больнице. Результаты анализов подтвердили у них коронавирусную инфекцию.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 126 человек. Выздоровели 24 человека, 2 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек, в городской больнице № 9 – 97.
Под наблюдением по месту жительства – 1153 человека.
В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

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