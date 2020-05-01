В Севастополе зафиксированы четыре новых случая коронавируса

По состоянию на утро 11 мая зарегистрировано четыре новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми; они находились в городской инфекционной больнице. Результаты анализов подтвердили у них коронавирусную инфекцию.Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 126 человек. Выздоровели 24 человека, 2 человека умерло.На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек, в городской больнице № 9 – 97.Под наблюдением по месту жительства – 1153 человека.В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.