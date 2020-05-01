Я думаю Соловьев прав. Пора с Донбассом что-то решать

По правде говоря, Владимир Соловьев об этом говорит все 6 лет. И вот сегодня он говорит об этом снова. Пора признавать Донбасские республики.Я, как и Владимир Рудольфович, считаю, что люди Донбасса это заслужили. Что заслужили? Да самого главного-мира.Знаете, что меня поразило на Донбассе еще в 14-15 году? Врачи скорой помощи. Это удивляло меня тогда больше всего. Они выезжали к детям и взрослым, которым нужна была срочная медицинская помощь даже под обстрелами и бомбардировками.Простые люди. Выросшие в мирное время. Которые знали о бомбежках только по фильмам и книгам, эти люди не стали кричать-нет условий для нашей работы, мы все увольняемся.А скольких простых электриков и газовщиков потеряли республики? Помните? ВСУ очень любили бомбить объекты электропередачи и газоснабжения. Они их уничтожали, а люди каждый раз шли их восстанавливать. И не раз делали это ценой собственной жизни.А по сколько раз восстанавливали школы? Это вообще любимые объекты для уничтожения у украинских военных. И каждый раз, как только что отремонтированную школу в Донецке бомбили, ее восстанавливали снова и снова.И за все эти годы люди Донбасса смогли доказать, что они достойны своей государственности. Да, им трудно. Да, Россия им помогает. Но ни разу мы не слышали, чтобы Донбасс стоял с протянутой рукой, как сама Украина, и вымаливал у кого-то подачки. Люди работают не покладая сил.Может и правда? Пришло уже время? Мы же не можем все это терпеть еще 6 лет и больше. И чего нам бояться сегодня? Что введут санкции? А сейчас их не вводят с завидной регулярностью? Что во всем мире завопят-России напала на Украину? А что по-вашему они говорят сегодня? Говорят-немедленно выведите свои войска с территории Украины. И называют Россию агрессивной. Что изменится если наши военные будут стоять не только в Крыму, но и на Донбассе?Кое-что изменится. Европе не нравится война в ее центре, которая происходит на Востоке Украины? Так вот. Если там будут наши военные базы, война в тот же миг прекратится. Кто-то не верит? Пусть посмотрят на Крым и Грузию. Россия умеет успокаивать любителей повоевать.И честно сказать, меня обрадовали сегодняшние слова, сказанные Соловьевым. Наверняка у него информации намного больше чем у меня. И совсем не зря он заговорил об этом именно сейчас.Владимир Кондратье