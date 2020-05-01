В Луганске будут следить не только за здоровьем водителей, но и за его близкими. Утверждены требования к пассажирским перевозкам с 13 мая



Требования распространяются на все виды пассажирского транспорта, в том числе автомобильный, железнодорожный и электротранспорт.

В частности, предприятия, занимающиеся пассажирскими перевозками, обязаны перед началом рабочей смены проводить бесконтактный контроль температуры тела водителей с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела или с признаками инфекционного заболевания. При этом водители должны соблюдать социальную дистанцию при получении путевых листов, прохождения медицинского освидетельствования.

Данные предприятия должны также уточнять состояние здоровья лиц, проживающих вместе с водителем, а также информацию о возможных контактах водителя с больными лицами или лицами, вернувшимися из страны, неблагополучной по COVID-19.

Транспортные предприятия должны быть оборудованы местами для обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Весь транспорт должен проходить ежедневную дезинфекцию, которая должна осуществляться только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта.

«Водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые два-три часа, перчаток — не реже одного раза в смену либо при их загрязнении, повреждении», — говорится в решении ЧСПК.

При этом, согласно решению Комиссии, водитель общественного транспортного средства получает право отказать в перевозке пассажирам, у которых отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также пассажирам, которые имеют при себе такие средства, но не используют их.

Требования по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Удобный город - Сегодня, 17:55 229 В Луганске утвердили требования по организации работы транспорта и транспортных предприятий с 13 мая в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.Требования распространяются на все виды пассажирского транспорта, в том числе автомобильный, железнодорожный и электротранспорт.В частности, предприятия, занимающиеся пассажирскими перевозками, обязаны перед началом рабочей смены проводить бесконтактный контроль температуры тела водителей с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела или с признаками инфекционного заболевания. При этом водители должны соблюдать социальную дистанцию при получении путевых листов, прохождения медицинского освидетельствования.Данные предприятия должны также уточнять состояние здоровья лиц, проживающих вместе с водителем, а также информацию о возможных контактах водителя с больными лицами или лицами, вернувшимися из страны, неблагополучной по COVID-19.Транспортные предприятия должны быть оборудованы местами для обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Весь транспорт должен проходить ежедневную дезинфекцию, которая должна осуществляться только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта.«Водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые два-три часа, перчаток — не реже одного раза в смену либо при их загрязнении, повреждении», — говорится в решении ЧСПК.При этом, согласно решению Комиссии, водитель общественного транспортного средства получает право отказать в перевозке пассажирам, у которых отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также пассажирам, которые имеют при себе такие средства, но не используют их.Требования по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19Удобный город - Сегодня, 17:55 229

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