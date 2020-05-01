Междугородные и международные пассажирские рейсы остаются под запретом до особого распоряжения



Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта.

«Движение междугородного, международного регулярного пассажирского транспорта общего пользования остается закрытым на всей территории Республики до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР рекомендовало перевозчикам с 13 мая возобновить движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения во всех регионах Республики, кроме Алчевска, Первомайска, Перевальска, Свердловска и поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района.

Удобный город - Сегодня, 18:27 219 Движение междугородного и международного регулярного пассажирского транспорта остается закрытым на всей территории ЛНР до особого распоряжения.Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта.«Движение междугородного, международного регулярного пассажирского транспорта общего пользования остается закрытым на всей территории Республики до особого распоряжения», — говорится в сообщении.Напомним, Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР рекомендовало перевозчикам с 13 мая возобновить движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения во всех регионах Республики, кроме Алчевска, Первомайска, Перевальска, Свердловска и поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района.Удобный город - Сегодня, 18:27 219

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