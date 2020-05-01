Федерация профсоюзов ЛНР поздравила донецких коллег с Днем Республики

Федерация профсоюзов (ФП) ЛНР поздравила своих коллег из ДНР с Днем Республики. Об этом сообщили в ФП ЛНР.

"От имени трудовых коллективов Луганской Народной Республики, всего профсоюзного движения Луганщины поздравляю многотысячную армию профсоюзных активистов братской Республики с Днем Донецкой Народной Республики. Этот праздник объединяет всех, кто любит свое Отечество, гордится его историей, богатейшим и духовным культурным наследием. Все достижения, которых Донецкая Народная Республика добилась за эти годы, – результат совместного труда ее жителей", – говорится в тексте поздравления, подписанном председателем ФП ЛНР Олегом Акимовым.

"Сегодняшний день – это еще один повод выразить вам слова благодарности за солидарность действий, преданность идеям профсоюзов. Гордимся тем, что профсоюзы Республик Донбасса связывают добрые братские взаимоотношения, и надеемся, что наше сотрудничество будет только укрепляться. Уважаемые друзья, процветания вам и успехов, новых достижений и ярких событий в многогранной профсоюзной деятельности! Будем вместе крепить и приумножать наши славные профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости, единства и солидарности. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и радости!" – сказано в обращении.

Шесть лет назад, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на части территорий, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине – 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, в ДНР – 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.

Глава ЛНР своим указом установил государственный праздник – День Луганской Народной Республики, который отмечается 12 мая. День Республики – праздничный и нерабочий.

В ДНР День Республики отмечается ежегодно 11 мая.

11 мая — Луганск