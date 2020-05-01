Синоптики прогнозируют 12 мая в ЛНР до 25 градусов тепла, местами сильный ветер

Температура воздуха в ЛНР 12 мая будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 25 градусов тепла днем, местами ожидается усиление ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 11 мая до 21.00 12 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 9-11 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 13 мая будет облачно с прояснениями, ночью временами дождь, днем без осадков, утром и днем местами порывы ветра 15-18 м/с; температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла. 14 мая - переменная облачность, днем местами слабый дождь, температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 2, днем 14-19 градусов выше нуля.

11 мая — Луганск