Днем 12 мая в Луганске ожидается усиление ветра до 20 м/с
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории региона в течение суток 12 мая.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 12 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:35 103
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 12 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:35 103
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