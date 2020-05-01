В Луганске утвердили стандарты работы предприятий общепита с 13 мая
В Луганске утвердили требования по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
Документом определена необходимость обеспечения персонала запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже один раза в три часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
Профилактическая дезинфекция должна проводиться на системной основе, включать меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применять наименее токсичные средства.
По окончании рабочей смены (или не реже, чем через шесть часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку помещений путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные — для стеклянной посуды и столовых приборов. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.
Требования для предприятий общепита и пищеблоков образовательных учреждений Удобный город - Сегодня, 08:30 59
Документом определена необходимость обеспечения персонала запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже один раза в три часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
Профилактическая дезинфекция должна проводиться на системной основе, включать меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применять наименее токсичные средства.
По окончании рабочей смены (или не реже, чем через шесть часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку помещений путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные — для стеклянной посуды и столовых приборов. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.
Требования для предприятий общепита и пищеблоков образовательных учреждений Удобный город - Сегодня, 08:30 59
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