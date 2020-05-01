Фонд соцстрахования компенсирует 50% зарплаты, утраченной из-за карантина
Фонд социального страхования Украины дополнил перечень причин временной нетрудоспособности изоляцией от COVID-19, по которым осуществляет финансирование пособий. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«По соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель)», — говорится в сообщении.
Право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.
«Выдача больничных листов, которые являются исключительной основанием для начисления указанных выплат от Фонда, сегодня нормирована. Минздравом Украины совместно с ФССУ проведено селекторное совещание с департаментами (управлениями) здравоохранения областных (городских) госадминистраций по оформлению таких документов», — сообщили в Фонде.
Для финансирование помощи, на основании полученного от работника больничного листа с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19-11» работодатель оформляет заявление-расчет, в которой указывает причину нетрудоспособности — 11, то есть изоляция от COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 13:07 106
«По соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель)», — говорится в сообщении.
Право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.
«Выдача больничных листов, которые являются исключительной основанием для начисления указанных выплат от Фонда, сегодня нормирована. Минздравом Украины совместно с ФССУ проведено селекторное совещание с департаментами (управлениями) здравоохранения областных (городских) госадминистраций по оформлению таких документов», — сообщили в Фонде.
Для финансирование помощи, на основании полученного от работника больничного листа с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19-11» работодатель оформляет заявление-расчет, в которой указывает причину нетрудоспособности — 11, то есть изоляция от COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 13:07 106
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