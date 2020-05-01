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Новый график работы Приватбанка в Северодонецке

bot Сегодня, 13:4512Новости
Новый график работы Приватбанка в Северодонецке
С 29 апреля, учитывая уровень клиентопотока в отделениях ПриватБанка г. Северодонецк, был изменен режим работы банка.

Об этом рассказали в Северодонецком отделении АО КБ «ПриватБанк».

Новый график:
ул. Курчатова, 38 и ул. Курчатова, 5 — отделения временно не работают;
пр-т Химиков, 37 — режим работы: пн-пт 08:30 — 17:00, санитарный перерыв: 12.30 — 13.30;
пр-т Химиков, 23 — режим работы: пн-пт 08:00 — 16:00, санитарный перерыв: 12.30 — 13:30;
пр-т Гвардейский, 63 — режим работы: пн-пт 08:30 — 17:00, санитарный перерыв: 12.30 — 13.30;
пр-т Гвардейский, 28б — режим работы: пн-пт 08:30 — 17:30, санитарный перерыв: 12.30 — 13.30.
Новости Региона - Сегодня, 12:56 115

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