ЛНР участием в создании Сада камней увековечила память павших земляков – председатель ОП

Представители ЛНР, участвуя в создании Сада камней Памяти и Славы в Подольске, увековечили память земляков, павших в годы Великой Отечественной войны и войны на Донбассе. Об этом заявил председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин.Создание Сада камней Памяти и Славы в микрорайоне Кузнечики в Подольске, инициированное местными жителям, приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории арт-объекта уже размещены пятитонные камни из городов-героев Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска и Бреста, а также ЛНР и ДНР. Об истории территории, откуда привезен монолит, посетители смогут узнать, отсканировав прикрепленный QR-код.Работы по созданию арт-объекта планировалось завершить к 9 мая, но в связи с эпидситуацией открытие решили отложить."По поручению главы Луганской Народной Республики (Леонида Пасечника) мы приняли участие в международном проекте. Я убежден, участие нашей Республики в подобных исторических проектах необходимо для увековечивания памяти наших земляков, павших и в годы Великой Отечественной войны, и в нашей войне 2014 года", - заявил Карякин."Знаменательно то, что мы наравне с другими суверенными государствами принимаем участие в создании общего мемориала, тем самым подтверждая многовековую связь, которая создавалась общими победами и поражениями, слезами и радостью, кровью, потом и верой в светлое будущее", - подчеркнул он.Ранее в пресс-службе ОП ЛНР сообщали, что Общественная палата по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника организовала доставку монолитного камня в Подольск.Отправленный из ЛНР камень был добыт на территории Перевальского района, где проходила Чернухино-Дебальцевская операция.12 мая — Луганск