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«Заря» возобновила тренировки

bot Сегодня, 15:150Новости
«Заря» возобновила тренировки
«Заря» возобновила тренировки на клубной базе, сообщает пресс-служба клуба.
Тренировки проходят с соблюдением правил дистанцирования и дезинфекции. Пока планируются только одноразовые занятия.
Главный тренер команды Виктор Скрипник сообщил, что команда занимается по группам, сдав тесты на коронавирус.
Напомним, «Заря» идет второй в чемпионате УПЛ, опережая «Динамо» по дополнительным показателям. Новости Футбола - Сегодня, 14:52 58

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