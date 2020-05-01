Командующий ОТГ "Север" создал группу по изучению эпидобстановки в ВСУ – Народная милиция

Командующий оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" генерал Петр Ромигайло создал рабочую группу для изучения реальной эпидобстановки в бригадах ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой вследствие активного распространения коронавирусной инфекции в зоне "ООС" ("операции объединенных сил") командование в срочном порядке пытается предпринять меры по ее локализации", - сказал Осадчий.

Он подчеркнул, что голословные заявления командования о борьбе с коронавирусом и непринятие мер в зоне "ООС" привели к критической ситуации, а число заболевших и умерших от инфекции военнослужащих скрывается от общественности.

"В связи с этим приказом командующего ОГТ "Север" Ромигайло создана рабочая группа, в состав которой вошли помощник командующего "ООС" по стратегическим коммуникациям полковник Гуменный, начальник группы планирования отдела гражданско-войскового сотрудничества объединенного командного пункта (ГВС ОКП) подполковник Волощук, офицер группы взаимодействия ГВС ОКП майор Долгих", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"Целью работы данной группы является изучение эпидемиологической обстановки и реального положения дел в 30-й и 93-й отдельных механизированных бригадах, а также проведение информационно-разъяснительной работы с командирами и личным составом подразделений по выполнению противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом", - пояснил Осадчий.

"Также важной задачей рабочей группы является работа с членами семей военнослужащих в пунктах постоянной дислокации частей", - добавил официальный представитель.

Он уточнил, что работа группы в зоне "ООС" спланирована в период с 11 по 17 мая.

Ранее Осадчий сообщал, что киевские силовики не смогли создать надлежащих условий для обязательной двухнедельной обсервации и тестирования на COVID-19 военнослужащих, покинувших зону проведения так называемой "ООС" в рамках ротационных мероприятий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4 млн, из них более 281 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 275 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 мая — Луганск