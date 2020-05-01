Комбат ВСУ совершил наезд на бойца, тяжело травмировав его – Народная милиция

Командир батальона, находясь за рулем служебного автомобиля, совершил наезд на военнослужащего ВСУ, тяжело травмировав его. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"6 мая командир второго батальона 30-й отдельной механизированной бригады подполковник Куликовский перевозил на служебном автомобиле группу отдельного центра специальных операций "Восток" (бывший третий полк сил специальных операций (ССО) для проведения провокационных обстрелов территории нашей Республики", – отметил он.

"Во время движения Куликовский осуществил наезд на военнослужащего 30-й бригады сержанта Пильгуна, в результате чего он получил переломы костей ног и черепно-мозговую травму. Находившиеся в автомобиле командир группы с позывным "Чарли", его заместитель "Паркер", а также бойцы Олег Лавренюк, Сергей Катрюк, Владимир Клименко и Константин Засечко погрузили сбитого сержанта в багажник и привезли в бригадный медицинский пункт", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "до настоящего времени командованием скрывается истинная причина получения травмы военнослужащим".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 мая — Луганск