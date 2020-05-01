Представители стран Южной Америки в День Республики выразили солидарность с народом ЛНР

Представители стран Южной Америки в День Республики выразили солидарность с жителями ЛНР. Об этом они заявили в своих поздравлениях, поступивших в адрес Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.

"Я выражаю свою солидарность с героическим народом Луганской Народной Республики в день его независимости. Во время моего пребывания в Луганске у меня была возможность узнать о ценностях этих людей, их героизме, о том, с каким мужеством, смелостью и решительностью они преодолевали трудности войны. Я был взволнован, увидев, что они не покидают свои дома, частично разрушенные жестоким врагом, и сразу же пытаются восстановить свои дома, демонстрируя любовь к своей земле", – отметил член организационного комитета антиимпериалистов Бразилии Умберто Карвальо.

"В своей ежедневной борьбе с неофашизмом жители Луганской Народной Республики являются примером для всего мира. С таким народным единством Луганск будет непобедим!" – добавил он.

Жителей ЛНР также поздравил с Днем Республики активист из Чили Пауло Сезар.

"Я поздравляю жителей Луганской Народной Республики с этим праздником и желаю им процветающего будущего. Я хочу сказать вам в этот день, что вы не одиноки, друзья из разных стран мира всегда будут с вами. Я, латиноамериканец, выражаю вам солидарность в вашей борьбе за независимость и свободу", – отметил он.

День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР и отмечается 12 мая. День Республики – праздничный и нерабочий.

12 мая — Луганск