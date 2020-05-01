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Представители Общественной палаты ЛНР почтили память погибших защитников Республики (ФОТО)

Sergey Вчера, 18:0033Новости
Представители Общественной палаты ЛНР почтили память погибших защитников Республики (ФОТО)






Представители Общественной палаты (ОП) ЛНР в шестую годовщину со дня образования ЛНР почтили память погибших защитников Республики. Об этом сообщили в пресс-службе консультативно-совещательного органа.
Председатель Общественной палаты Алексей Карякин совместно с сотрудниками аппарата ОП возложили цветы к мемориальной доске у Дома правительства ЛНР и памятнику защитникам Республики в районе столичного поселка Косиора, а также почтили память погибших минутой молчания.
"Сегодня шесть лет с момента официального образования Луганской Народной Республики. К сожалению, многим пришлось отдать жизни ради будущего Республики. Мы чтим их память, помним и отдаем дань уважения за их героические поступки", - отметил Карякин.
"Сегодня важный и особенный день для каждого жителя Луганской Народной Республики. За шесть лет мы стали ближе к России, наша культура и экономика продолжает свое развитие. Я желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия", - сказал руководитель аппарата ОП ЛНР Сергей Безуглов.
День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР и отмечается 12 мая. День Республики – праздничный и нерабочий.
12 мая — Луганск

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