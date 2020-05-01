Сроки проведения ВНО определили в Минобразовании
Внешнее независимое тестирование для выпускников школ состоится с 25 июня по 17 июля. Об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала «Украина 24».
«Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач», — сказала она.
Также Мандзий рассказала, что даты приема в вузы были изменены. Сами вузы должны скоро опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. Сама процедура поступления не изменилась.
«Что касается выпускников с временно неподконтрольных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО», — сказала она.
По ее словам, в школах учеба будет продолжаться до конца мая, как предусмотрено сроками учебного года, но мы понимаем, что она будет проходить только с использованием дистанционных технологий. Новости Украины - Сегодня, 17:15 119
«Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач», — сказала она.
Также Мандзий рассказала, что даты приема в вузы были изменены. Сами вузы должны скоро опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. Сама процедура поступления не изменилась.
«Что касается выпускников с временно неподконтрольных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО», — сказала она.
По ее словам, в школах учеба будет продолжаться до конца мая, как предусмотрено сроками учебного года, но мы понимаем, что она будет проходить только с использованием дистанционных технологий. Новости Украины - Сегодня, 17:15 119
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