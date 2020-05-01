Поздравление президента РЮО Анатолия Бибилова по случаю Дня Республики

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил в адрес главы ЛНР Леонида Пасечника поздравление по случаю Дня Республики.

Уважаемый Леонид Иванович!

От имени народа Южной Осетии и от себя лично направляю Вам и всему народу Луганской Народной Республики искренние поздравления по случаю шестой годовщины образования Луганской Народной Республики.

День 12 мая 2014 года стал символом патриотизма и национального единства Луганской Народной Республики, ее стремления к построению свободного, независимого, демократического государства. Сегодня Луганская Народная Республика представляет собой не только суверенное правовое государство, но и единый народ, скрепленный общими ценностями, духовными смыслами, общностью исторической судьбы. Благодаря усилиям руководства страны укрепляются демократические институты, развивается гражданское общество.

Уверен, что дружественные отношения между Республикой Южная Осетия и Луганской Народной Республикой будут и впредь динамично развиваться и укрепляться при Вашем непосредственном участии.

В этот знаменательный день желаю Вам, многоуважаемый Леонид Иванович, и всему народу Луганской Народной Республики доброго здоровья, мира, процветания и светлых надежд на будущее.

Анатолий Бибилов

Президент Республики Южная Осетия

12 мая — Луганск