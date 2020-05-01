Торжественные и праздничные мероприятия в честь Дня Республики прошли в городах и районах (ФОТО)

Церемонии поднятия Государственного флага ЛНР, возложения цветов к памятным местам, связанным со становлением молодого государства, автопробеги и пробежки состоялись в День Республики в городах и районах.Шесть лет назад, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на части территорий, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине – 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, в ДНР – 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР и отмечается 12 мая. День Республики – праздничный и нерабочий.ОД "МИР ЛУГАНЩИНЕ"В честь Дня Республики активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели праздничные мероприятия и акции во всех городах и районах ЛНР.Так, в Луганске активисты проектов "Молодая гвардия", "Волонтер" и "Мы помним!" раздали горожанам более 1000 поздравительных открыток, флажков, брелоков и значков с символикой ЛНР."Сегодня праздник всех, кто дорожит своей Родиной, кто трудится и живет во имя ее процветания! Мы верим в свои силы, в наше прекрасное мирное будущее и каждый день приближаем его своим трудом и любовью к родной земле", – подчеркнула сотрудник исполкома Луганского теротделения ОД "Мир Луганщине" Марина Горностаева.ЛУГАНСКПредставители Общественной палаты (ОП) ЛНР в шестую годовщину со дня образования ЛНР почтили память погибших защитников Республики.Представители Федерации профсоюзов (ФП) и профсоюзных организаций ЛНР в День Республики возложили цветы к памятнику "Они отстояли Родину" в центре Луганска.АЛЧЕВСКЧлены Молодежного совета при администрации Алчевска и молодежные активисты города провели пробежку в честь празднования Дня ЛНР.Молодежь пробежала по центральным улицам города, держа в руках государственный флаг Республики."Республика состоялась, она уверенным шагом идет вперед и свидетельством тому – наши государственные символы: наш герб, наш гимн, наш флаг – это символы независимого государства", - отметила главаадминистрации Алчевска Наталья Пяткова."Пусть сила духа предков, поддерживающая нас, принесет дальнейшее развитие и благополучие, даст силы для достижений и веры в будущее. Пусть щедрость луганской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом", - добавила она.АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНВ канун шестой годовщины образования ЛНР в Антраците на площади Мира у здания горрайонной администрации состоялась церемония поднятие Государственного флага ЛНР.На мероприятии присутствовали руководители администрации, ее структурных подразделений, депутаты Народного Совета ЛНР, представители общественных организаций, почетные граждане города."Есть даты, которые объединяют нацию, выражают дух народа, символизируют его прошлое, настоящее и будущее. К их числу относится и сегодняшний день. Пусть флаг ЛНР гордо реет над нашей территорией, знаменуя, что мы – граждане свободного Донбасса, пусть наши сердца наполняются чувством гордости за малую родину, свой народ", - сказал глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко.БРЯНКАПразднование Дня Республики началось в Брянке с построения представителей Народной милиции, руководителей и работников администрации у здания мэрии. Во время исполнения гимна ЛНР на флагшток были подняты Государственный флаг и флаг города, после чего к подножию памятника Неизвестному Солдату на мемориале "Землякам нашим, за Родину павшим…" был возложен венок."Под трехцветным знаменем народ Луганской Народной Республики утвердил извечную мечту о независимости и свободе. Пусть Государственный флаг гордо реет, побуждая каждого из нас на новые достижения ради мира и счастья родных людей и родной земли", - сказал глава администрации Николай Моргунов.В этот день градоначальник вручил благодарности активистам теротделения ОД "Мир Луганщине" за достижения в общественной деятельности.КИРОВСКАктивисты проекта "Молодая гвардия" Кировского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" и представители Молодежного совета при администрации Кировска в честь Дня Республики раздавали жителям прифронтового города флажки и значки с символикой ЛНР, а также поздравляли горожан с праздником."Этот праздник очень важен для всех жителей ЛНР. Он наполняет наши сердца чувством гордости за нашу Республику. Такие акции необходимы, так как они объединяют людей", - отметил активист Антон Гнездилов."Минувшие шесть лет – это время героического противостояния вооруженной агрессии, строительства независимого государства, годы, полные испытаний, тревог и надежд. Достигнутые за это время результаты во всех сферах жизни свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности", - отметил депутат Молодежного парламента ЛНР Вадим Слободенюк.КРАСНОДОНТоржественная церемония поднятия государственного флага ЛНР сегодня состоялась на главной площади Краснодона. Ее участниками стали глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, его заместители, а также активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине", которым было предоставлено почетное право поднять триколор."Этот праздник – выражение воли и мужества жителей Донбасса, отстаивающих свое право на свободу и достойную жизнь под мирным небом. В этот знаменательный день мы испытываем особое чувство гордости и выражаем уверенность в установлении на родной земле мира и согласия, стабильности и процветания", – обратился к собравшимся Козенко.КРАСНЫЙ ЛУЧВ День Луганской Народной Республики в Красном Луче и входящих в его состав населенных пунктах реяли государственные флаги и звучала поздравительная радиогазета"Этот праздник является символом единства, беззаветной преданности каждого из нас родному краю. Наш путь становления не был простым. Но важно, что все эти годы мы бережно хранили и приумножали свои лучшие традиции. За эти шесть лет наш народ справился с множеством тяжелых испытаний, и сегодня Республика активно возрождается и продолжает развиваться", - отметил глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко.ЛУТУГИНСКИЙ РАЙОНПраздничный день начался в Лутугинском районе с автопробега, организованного активистами территориального отделения ОД "Мир Луганщине". Участники автопробега проехали по маршруту: Лутугино – Успенка – Георгиевка – Лутугино.Затем глава администрации района Евгений Бондарь возложил цветы к памятному знаку "Книга памяти" на центральной площади Лутугино, а также ко всем мемориальным доскам, открытым в память о лутугинцах, погибших при защите Донбасса."Сегодня большой праздник для каждого из нас. Это праздник – выражение воли и мужества жителей Донбасса, отстаивающих свое право на свободу и достойную жизнь под мирным небом. Пусть мужество и героизм значимого для нас праздника никогда и никем не будут забыты, а подвиги и отвага наших земляков воодушевляют сердца и ведут вперед к новым успехам и достижениям", - сказал Бондарь.ПЕРВОМАЙСКТоржественное поднятие флага, приуроченное к шестой годовщине образования Республики, состоялось в Первомайске на площади Ленина.Право поднять Государственный флаг Луганской Народной Республики было предоставлено членам Молодежного совета Юрию Шевченко и Юлии Скрепинской."Спустя 70 лет после победного мая 45-го года на нашу землю пришел май 2014-го, когда мы сделали решительный единственно правильный выбор на всенародном референдуме. Тогда мы встали все как один за наши ценности, за нашу историю и культуру, а сегодня под сенью реющего флага, когда мы пролистываем страницы нашей шестилетней истории и подводим итоги, есть все основания утверждать, что все было не зря, Луганская Народная Республика состоялась", - сказал глава администрации Первомайска Николай Токарев.ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНЦеремония водружения флага ЛНР, посвященная шестой годовщине образования Республики, состоялась на площади имени Ленина в Перевальске.Почетное право поднять триколор было предоставлено исполняющему обязанности главы Перевальского городского совета Сергею Ткаченко и координатору проекта "Молодая гвардия" Перевальского территориального отделения ОД "Мир Луганщине", председателю Молодежного совета при администрации Перевальского района Анне Козловой."12 мая — одна из важнейших дат в истории Луганской Народной Республики, ставшая символом мужества, стойкости и непоколебимости духа нашего народа. Я от всей души поздравляю всех с шестой годовщиной со дня образования Республики. Уверен, что шесть лет назад мы с вами приняли правильное решение, сделав свой выбор в пользу самостоятельности", - сказал заместитель главы администрации Перевальского района Олег Фильчаков.Кроме того, в этот день флаг Республики был поднят у зданий городских, поселковых и сельских советов района.СВЕРДЛОВСКГлава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев, представители местной комендатуры и общественности региона возложили цветы к Памятному знаку погибшим в 2014-2015 годах землякам-защитникам Донбасса и Свердловска.После этого возле здания администрации состоялось торжественное поднятие флага Луганской Народной Республики на главный флагшток города. Почетное право поднять флаг предоставили помощнику военного коменданта военной комендатуры Свердловска по работе с личным составом майору Виктору Сушко."Успех и благополучие Луганской Народной Республики – это труд и старания каждого из нас. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся стабильности и процветания, которого по праву заслуживает каждый житель нашей Республики и нашего родного Свердловска. С праздником всех! С Днем Республики!" – обратился к присутствующим Сухачев.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНТоржественная церемония поднятия Государственного флага ЛНР прошла в Славяносербске на площади перед зданием райадминистрации."Дата 12 мая вписана в историю нашей молодой Республики и является символом нашей самостоятельности, стремления к свободе и справедливости. Ценой 48 жителей нашего района и 19 защитников Славяносербщина заплатила за нашу свободу, и мы будем помнить их поименно", - отметил глава района Сергей Крамаренко."Несмотря на все трудности, мы, жители Республики, уверенно смотрим вперед и верим в счастливое будущее нашего государства", - добавил он.Крамаренко с руководителем исполкома теротделения ОД "Мир Луганщине" Антониной Гречишкиной возложили цветы к мемориалу погибшим мирным жителям и ополченцам и почтили память погибших минутой молчания.СТАХАНОВАктивисты Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" организовали флешмоб, в рамках которого посетили памятные места, где есть государственная символика ЛНР, и сделали там фотографии на память.12 мая — Луганск