Кедми предупредил США о готовности России их уничтожить в случае нападения на Китай

"Если американские корабли столкнутся с китайскими возле островов, которые китайцы считают своими, китайцы встанут и откроют огонь. Столкновение может быть. Из малого конфликта, из большого, из чего угодно", - считает Кедми.

"Американцы боятся воевать с Китаем. Если американцы начнут военные действия против Китая, им придется столкнуться и с российской военной мощью – об этом у РФ и КНР есть совершенно четкое представление. Китай знает, что Россия не даст американцам его победить. А это уже для американцев совершенно другой разговор", - сказал Кедми в эфире Iton TV.

США рискуют столкнуться с военной мощью России, если попытаются атаковать Китай. Об этом предупредил израильский эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По мнению аналитика, вероятность военного столкновения США с Китаем сегодня сильно возросла на фоне масштабной антикитайской кампании на Западе в связи с эпидемией коронавируса. Напряженность усиливается из-за антикитайских экономических шагов Америки и ее попыток подвести военные базы к стратегически важным для КНР зонам.Кедми выразил убеждение, что любая прямая угроза безопасности Китая приведет к жестким ответным шагам. Так, на размещение базы США на Тайване Пекин ответит немедленным взятием острова под контроль, поскольку власти КНР продолжают считать данный регион своей территорией.При этом большая война против Китая, которую США также могут начать, может привести к еще более катастрофическим для Америки последствиям. Кедми выразил убеждение, что в этом случае Россия встанет на сторону КНР, поскольку подобный сценарий подтвердит готовность Штатов подчинять непокорные страны любыми путями.Ранее эксперт раскритиковал решение США об оснащении баллистических ракет Trident маломощными ядерными зарядами. Кедми напомнил, что на любое применение ядерного оружия против себя Россия будет отвечать полномасштабными ударом по центрам принятия решений противника.Григорий Егоро