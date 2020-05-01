Синоптики прогнозируют 13 мая в ЛНР до 17 градусов тепла, местами сильный ветер

Температура воздуха в ЛНР 13 мая будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 17 градусов тепла днем, местами ожидается усиление ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 12 мая до 21.00 13 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков; ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-12 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 14 мая ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем 12-17 градусов выше нуля. 15 мая – облачно с прояснениями, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков; температура воздуха ночью 8-13, днем 15-20 градусов выше нуля.

12 мая — Луганск