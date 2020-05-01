Украина, отказавшаяся от Победы

Ежедневно в украинских школах и ВУЗах воспитывается новое поколение, которое не только «равную ответственность» Германии и СССР за начало войны признаёт, но и с удовольствием согласится с тем, что украинцы вместе с «цивилизованной Германией» «защищали Европу» от «советского (российского) тоталитаризма».Население Украины празднует День Победы. Причём большинство, независимо от политических предпочтений, празднует его девятого мая.Население Украины празднует. Причём большинство (независимо от политических предпочтений) празднует его девятого мая, а не восьмого, как рекомендуют официальные власти, именно на этот день назначающие казённые мероприятия. Количество сторонников восьмого мая понемногу растёт. Можно с уверенностью утверждать, что если украинское государство, паче чаяния, просуществует ещё 20-30 лет в своём нынешнем виде, то подавляющее большинство его населения к тому времени примет восьмое мая как главную дату Великой Победы.И это было бы полбеды. В конце концов, дата - вопрос не принципиальный (в мае 1945 года, из-за разницы в часовых поясах, в Париже, Берлине, Вашингтоне и Лондоне в момент подписания капитуляции было ещё восьмое число, а в Москве девятое). Если бы «стремящийся в Европу» Киев только дату заменил, с этим можно было бы примириться.Но на Украине пытаются вместе с датой сменить и символику (мак вместо георгиевской ленточки), и идею праздника - День Победы в украинской официальной трактовке не просто переносится на восьмое число и символизируется ничего не значащим для наших людей цветком мака, но и превращается в абстрактный «день памяти и примирения». Вроде, как все погорячились, немного друг друга поубивали, а потом осознали неправедность своих действий, покаялись друг перед другом и примирились.Россия, в лице своих солдат, простила немцев ещё в мае 1945 года и стала кормить их из полевых кухонь.Обращаю внимание, что Россия, в лице своих солдат, простила немцев ещё в мае 1945 года и тогда же примирилась с ними. Преступников нацистских повесили, а остальных стали кормить из полевых кухонь. В отличие, кстати, от чехов и поляков, которые, изгоняя немцев из возвращённых Чехословакии Судет и из прирезанных Польше Силезии и Померании, мягко говоря, негуманно обошлись с мирным населением, вплоть до гибели части перемещаемых лиц.Нам нет нужды второй раз с кем-то примиряться. Мы празднуем именно Победу - Великую Победу в страшной войне, в которой решалось останется ли жить наш народ.Украинские же власти, вводя день памяти и примирения, пытаются вытравить из памяти поколений, вывести из политического оборота сам термин Победа. И это не случайно. По официальной версии Киева, народ Украины оказался «жертвой двух тоталитарных режимов», «несущих равную ответственность за начало войны». Украинцы якобы воевали и против Германии, и против СССР.В версии украинских властей, не только Великая Отечественная, но вся Вторая мировая война выглядит как советско-германский конфликт, в который случайно оказалась втянута «демократическая Европа», а вместе с ней и какая-то (на тот момент не существовавшая) Украина. УССР была частью СССР и вступила в войну в составе Союза. Украинцы же западных областей, успевшие немного повоевать в 1939 году, пока польская армия пыталась продемонстрировать нечто вроде сопротивления германским войскам, были гражданами Польши, до того, как стали гражданами УССР, и воевали они в 1939 году именно как граждане Польши. Даже бандеровцы, выступившие в 1939 году на стороне немцев, были гражданами Польши, просто изменившими своему государству и поддержавшими агрессора.Украинцы западных областей воевали в 1939 году именно как граждане Польши.Таким образом, несуществующее государство Украина вело несуществующую войну против СССР и Германии одновременно. Это могло бы показаться смешным, если бы не имело дальний идеологический прицел.Нет сомнений, что свыше восьми миллионов граждан СССР, проживавших до войны на территории УССР, воевали против гитлеровцев (не только против немцев, но и итальянцев, словаков, венгров, румын, испанцев, финнов и коллаборационистов из практически всех оккупированных Гитлером государств, включая собственных предателей).Нет также сомнений, что от 30.000 (реальная цифра) до 100.000 (цифра, выдуманная украинскими «историками») граждан СССР и предвоенной Польши (преимущественно галицийского происхождения), живших на территории УССР (в границах на 22 июня 1941 года), воевали против СССР в рядах УПА (украинской повстанческой армии). Причём в трёх галицийских бандеровских областях они продолжали убивать мирных жителей до начала 1950-х годов. По странному стечению обстоятельств, многие из служивших в УПА, успели до этого послужить немцам в составе диверсионных батальонов вермахта «Роланд» и «Нахтигаль», в украинских шуцманшафтбатальонах и других структурах «местной вспомогательной полиции», а также в составе 14-й гренадёрской дивизии СС «Галиция». То есть служили немцам напрямую.14-й гренадёрская дивизия СС «Галиция» на смотре.Как видим, даже простое сопоставление численности выходцев с Украины, воевавших в РККА и в УПА, не позволяет говорить, что народ вёл войну на два фронта. Например, численность служивших Гитлеру или в войсках союзного ему режима Виши граждан Франции превосходит количество участников Сопротивления. Но французским лидерам в голову не приходит говорить, что Франция вела войну на два фронта. Они хотят, чтобы их родина числилась среди держав-победительниц.На Украине подход другой. Там желание продемонстрировать не просто свою нерусскость, но враждебность всему русскому давно победило здравый смысл. Украинская теория «войны на два фронта», представляющая «Украину» (в лице бандеровских формирований) некоей «третьей силой» фактически выводит Киев из числа победителей, намертво причисляя к пособникам гитлеровской агрессии.Официальная версия украинской истории гласит, что Украина воевала на два фронта. Допустим. Таким образом, официально признаётся, что Украина воевала против СССР. Но на Тегеранской конференции союзники решили, подтвердив затем в Ялте и Потсдаме, что они будут продолжать оказывать друг другу помощь до тех пор, пока останется хоть одна страна, воюющая против любого из союзников. На основании этого решения СССР в августе 1945 года объявил войну Японии, предварительно денонсировав (5 апреля 1945 года) Пакт о нейтралитете, подписанный в Москве 13 апреля 1941 года и ратифицированный 25 апреля 1941 года.Делегации союзников за столом переговоров на Потсдамской конференции.В свете ялтинско-потсдамских решений, Украина не могла воевать только против СССР. В таком случае она бы являлась военным противником всех «Объединённых наций». Поскольку же в войне участвовали только две коалиции, «Объединённые нации» и развязавшие войну «страны Оси» (Берлин-Рим-Токио), то заявляя о своём участии в войне против «Объединённых наций», Украина автоматически причисляет себя к союзникам «стран Оси».Это, кстати, хорошо понимают сами бандеровцы. Не случайно умирающих уже в наши дни «ветеранов УПА», как и погибающих в Донбассе добровольцев и солдат ВСУ, в Галиции хоронят с участием почётных караулов, одетых в эсэсовскую форму.Казалось бы, отказываться от собственной славной истории в угоду потомкам коллаборационистов - убийц мирного населения - абсолютно глупая затея. Но украинские власти настолько уверены в том, что Запад победит Россию и настолько обуреваемы желанием отмежеваться от своего русского прошлого, что готовы даже рискнуть выпадением Украины из числа держав-победительниц (поляки, например, очень остро воспринимают украинскую бандеровщину, постепенно активизируя борьбу с ней в международных организациях), лишь бы «доказать», что Украина всегда воевала с Россией за свою независимость.Пока ещё потомки восьми миллионов советских солдат и партизан - выходцев с территории УССР, чтят память своих предков (независимо от собственных политических предпочтений) и не дают превратить праздник победы в бандеровский шабаш.Президент Владимир Зеленский с маком в петличке на торжественном шествии в день памяти и примирения в Луганской области 8 мая 2020 года.Президент Владимир Зеленский с маком в петличке на торжественном шествии в день памяти и примиренияв Луганской области 8 мая 2020 года.Но уже сегодня не менее половины граждан Украины выходит на торжества хоть и 9 мая, но с маками (символически отделяя себя от России). Отмечать 8 мая как день памяти и примирения, а не праздновать 9 мая День Победы предпочитают уже 14%. У 9% населения вообще индифферентное отношение к этому празднику. В сумме это почти четверть всего населения. Ещё 39% украинцев предлагают «компромиссно» отмечать оба дня. И только 32% однозначно считают праздником 9 мая.Украинское общество уже разорвано в своём отношении к дате и символике Победы - зёрна сомнения уже посеяны, 40% населения считают, что СССР и Германия несут равную ответственность за развязывание войны. И ежедневно в украинских школах и ВУЗах воспитывается новое поколение, которое не только «равную ответственность» признаёт, но и с удовольствием согласится с тем, что украинцы вместе с «цивилизованной Германией» «защищали Европу», от «советского (российского) тоталитаризма».Украинская элита уже готова принять такую трактовку. Осталось только довести до кондиции население. Но за этим дело не станет. Готовых отказаться от Победы в угоду примирению с каждым годом становится всё больше, и 40% считающих СССР «равновиновным» в развязывании Второй мировой войны, себя к виновным не причисляют, уже отказавшись и от истории СССР, и от истории России, а значит и от Великой Победы. в–Ростислав Ищенко