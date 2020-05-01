Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Луганске днем 13 мая
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории региона в течение суток 13 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 13 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:07 110
«В течение суток 13 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:07 110
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