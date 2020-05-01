Депутаты и общественники в День Республики почтили память защитников ЛНР (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦДепутаты Народного Совета ЛНР и активисты проекта "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" возложили цветы к памятнику "Они отстояли Родину" в центре Луганска. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Этот памятник не только тем, кто отстоял Родину и свободу, но и построили его в честь того, что ЛНР состоялась", - сказал депутат Народного Совета Александр Ермоленко.Он пояснил, что данный памятник является главным символом Республики и неразрывно связан с ее судьбой."Он (памятник) живет вместе с Республикой, вы знаете, его несколько раз подрывали, но он устоял, он крепкий, как и жители нашей Республики, и он выстоит и дальше", - добавил парламентарий."Мы, как депутатский корпус, все это застали, будучи тогда еще (во времена зарождения ЛНР) лидерами общественных организаций, профсоюзного движения, - отметил Ермоленко. - Радует, что сегодня молодежь помнит свое прошлое, чтит свои традиции. Если мы чтим свои традиции, свое прошлое, то, значит, у нас есть и светлое будущее".Координатор проекта "Дружина" и "Мы помним!" Филипп Кобцев сообщил, что в течение дня к памятнику приходили неравнодушные люди, чтобы отпраздновать День Республики."Ближе к вечеру, когда люди уже отпраздновали, хотелось бы почтить память тех людей, которые отдали жизни за становление нашей Республики. Мы почтили минутой молчания и отдали дань уважения тем людям, которые погибли в течение всего становления нашей Республики", - сказал он."Очень важно помнить этих людей (погибших за Республику), уделять буквально 5-10 минут своего времени, но чтобы это отпечатывалось в сердце", - добавил активист.Ранее сегодня в День Республики в городах и районах состоялись церемонии поднятия Государственного флага ЛНР, возложения цветов к памятным местам, связанным со становлением молодого государства, автопробеги и пробежки.12 мая — Луганск