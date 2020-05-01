Коммунальщики Луганска за неделю убрали 11,4 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли 11,4 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"От многоквартирного жилья вывезли 7600 кубов, увеличилось количество твердых бытовых отходов от частного сектора – 3800 кубометров вывезли за неделю", – отметил он.

"В понедельник мы отработали по крупногабариту, точечно убирали восточные кварталы: Солнечный, Волкова. Сегодня уделяем внимание центру города: улицам Андрея Линева, Советской и другим", – рассказал Чепеленко.

Директор предприятия уточнил, что в работах заняты 22 единицы спецтехники предприятия.

"В субботу тоже однозначно будет выезжать техника, чтобы мы смогли привести в порядок весь город", – добавил он.

13 мая — Луганск