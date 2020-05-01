Киев заявил о неготовности обсуждать вопрос открытия новых пунктов пропуска – Кобцева

Представители Украины на состоявшемся сегодня в режиме видеоконференции заседании участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы заявили о своей неготовности обсуждать вопрос открытия новых пунктов пропуска на линии соприкосновения. Об этом по итогам переговоров сообщила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.В заседании гуманитарной подгруппы приняли участие новые, назначенные 5 мая президентом Украины Владимиром Зеленским, переговорщики. А именно: официальный представитель Украины в гумподгруппе, депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова и заместитель руководителя украинской делегации на переговорах в Минске, депутат Верховной рады Александр Мережко."Вопрос, который рассматривался в рамках повестки дня, это открытие дополнительных пунктов пропуска. Представители Украины и, в частности, госпожа Третьякова сказала: "я предлагаю снять этот вопрос с повестки дня, потому что мы не подготовлены", - проинформировала Кобцева."Здесь Украина фактически сорвала обсуждение данного вопроса, она не то что сорвала, а она официально публично призналась, что они не готовы обсуждать данный вопрос", - уточнила представитель ЛНР.Ранее Кобцева сообщала, что украинская сторона взяла паузу в обсуждении вопроса открытия дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения.В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста.Киев открыл пешее движение по восстановленному пролету 20 ноября 2019 года. При этом ширина установленного украинской стороной нового пролета моста составила менее трех метров, что противоречит достигнутым на Минских переговорах договоренностям, так как в случае необходимости конструкция не позволит обеспечить условия для работы экипажей скорой помощи. Необходимость проезда санитарных автомобилей обусловлена большим количеством случаев ухудшения самочувствия людей, вынужденных по несколько часов находиться в очередях; в районе пункта пропуска регулярно фиксируются летальные исходы.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.13 мая — Луганск