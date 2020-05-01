Позиция Киева в гумподгруппе направлена на срыв переговоров по обмену пленными – Кобцева

Украинская сторона на состоявшейся сегодня видеоконференции участников рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы заняла позицию, направленную на срыв переговоров по обмену удерживаемыми лицами. Об этом по итогам переговоров сообщила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.Она проинформировала, что заседании участников гуманитарной подгруппы приняли участие новые, назначенные 5 мая президентом Украины Владимиром Зеленским, переговорщики. А именно: официальный представитель Украины в гумподгруппе, депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова и заместитель руководителя украинской делегации на переговорах в Минске, депутат Верховной рады Александр Мережко."Один из вопросов, который рассматривался сегодня, это освобождение людей. Позиция Украины в данном вопросе не позволяет достигнуть договоренности по освобождению людей", - заявила Кобцева."Позиция украинской стороны во время заседания подгруппы (при осуждении вопроса обмена пленными) была направлена на срыв переговоров. То есть освобождать людей они не собираются", - констатировала представитель ЛНР.Кобцева отметила, что Киев отказывается обмениваться информацией об удерживаемых лицах, без чего проведение обмена просто невозможно."По этому вопросу украинская сторона заняла жесткую позицию - не предоставлять ответы на запросы со стороны Республик, аргументируя тем: "а вы нам не предоставили", - сказала она."В моем лице и в лице моей коллеги (из ДНР Дарьи Морозовой) было обозначено представителям Украины о том, что заблокировала обмен информацией украинская сторона, и мы готовы делать зеркальные шаги, но необходимы ответы на зеркальные запросы, а ответа мы не получили", - пояснила руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР.Она добавила, что участники группы по гуманитарным вопросам также обсудили вопрос поиска без вести пропавших.Луганская Народная Республика и Киев 16 апреля провели согласованный в рамках Контактной группы обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона передала ЛНР четырех человек, Республика передала Киеву 11 удерживавшихся лиц.Ранее крупнейший за два года обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.13 мая — Луганск