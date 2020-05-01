В«Просим вас не путать!В»

В далекие годы моего становления как личности я наивно полагал, что каждый человек – это индивидуальность. Верил в то, что природа создает нас исключительными, непохожими друг на друга. Но потом я стал встречать людей, которые мне кого-то откровенно напоминали. И хорошо, если подобное сходство было естественным, а тождественные личности даже не догадывались о существовании друг друга. Но чаще мне попадались граждане, которые, забыв о своей исключительности, сознательно копировали кого-либо, считая, что натянутый на свою голову чужой образ очень им подходит.Конечно, чаще всего копируют известных людей, как сейчас принято говорить – медийных. Артисты, политики, известные певцы, спортсмены – их двойники и подражатели буквально заполонили наш и без того пестрый социум. Кто-то копирует походку и манеру изъясняться, кто-то пытается воссоздать образ досконально, ну а кто-то довольствуется просто заимствованием гардероба. Можно ли считать подобное поведение нормальным? В принципе, да, потому что подобное было во все времена. Всегда находились люди, которые своими поступками вдохновляли на свершения других, и на этих людей старались быть похожими окружающие. Но можно ли назвать подобное поведение рациональным? Увы, нет. Каждый человек должен прожить свою жизнь, так как жить под копирку, создавая некую симуляцию, глупо и бесперспективно. Прежде чем копировать кого-то, задумайтесь над простым вопросом – а достиг бы чего-либо ваш кумир, если бы он в свое время решил быть похожим на кого-то из великих людей прошлого? Однозначно нет, так как признания и славы добиваются лишь индивидуальности.Подобные явления среди обывателей, увы, не редкость. Но куда интереснее наблюдать за людьми состоявшимися, в данном случае за актерами, которые, забыв о своей индивидуальности, становятся заложниками ранее сыгранных ими ролей. Да, так бывает. Сыграв удачную роль и окунувшись в лучи славы, актер как-то размывает свою реальную личность, превращаясь в того героя, которого он единожды удачно сыграл на экране. Не буду водить вас вокруг да около, вытягивая из вас вопрос «А о ком же, собственно, идет речь?», и укажу вам в сторону Украины, президент которой в какой-то момент забыл о том, что он успешный политик Зеленский и превратился в «президента из народа» Голобородько. Превратился настолько успешно, что сотрудники Офиса президента Украины даже вынуждены давать по данному вопросу официальные комментарии, разъясняя «кто есть кто».«В Офисе президента призвали украинцев не путать Зеленского и Голобородько» - под такими заголовками выходят в свет официальные комментарии сотрудников данного ведомства. Вот только, видимо, сотрудники Офиса не отдают себе отчет в том, что первым, кто перепутал Зеленского с Голобородько, стал именно Владимир Зеленский. Если вы вспомните нюансы его перевыборной кампании, только одно название партии «Слуга народа» чего стоит, а если вы обратите внимание на некоторые особенности его правления, особенно, в первые месяцы, то наверняка осознаете, что украинцы выбирали не Зеленского, они выбирали Голобородько. Выбирали того, кому верили. Выбирали того, кто уже единожды привел страну к процветанию, пусть даже только на экранах телевизоров. И вот теперь, когда всем стало некомфортно от осознания того, что страной правит простоватый учитель истории Голобородько, члены его команды решили оперативно исправить ситуацию и оставить вымышленный образ в прошлом.В Офисе президента не рекомендуют ждать реализации Владимиром Зеленским сценария известного сериала «Слуга народа», в котором нынешний глава государства исполнил главную роль.Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк в интервью "Интерфакс-Украина".«Многие люди напрасно примитивизируют эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришел и сделал страну-рай. А на самом деле нет», - сказал он. По словам Костюка, страна-рай появилась в сериале лишь в самом финале.Слушайте, а почему нет? Почему всенародно избранный президент Владимир Зеленский не может сделать из Украины страну-рай хотя бы к финалу своего правления, который уже не за горами? Ведь в этом ему помогает партия «Слуга народа», вряд ли это банальное совпадение, и заместитель Офиса президента Юрий Костюк, который, к слову, является автором того сценария, который подарил миру президента-бессребреника Голобородько, а также красавица супруга, которая, не утруждая себя делами государственными, продолжает в свободное время писать сценарии для шоу «95 квартал». Ну чем вам не команда мечты?Нет, к сожалению, Зеленский это не Голобородько. И путать двух этих персонажей украинского этноса абсолютно некорректно. Не построит Зеленский страну-рай, не построит…Алексей Зотье