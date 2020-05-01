Архангельская область и НАО договорились о начале объединения регионов

Фото: РИА НовостиВрио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архангельскую администрацию, передает RT.Как отмечается, документ был подписан в Нарьян-Маре, его полное название — «О намерении образования нового субъекта РФ путём объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».Ранее Бездудный подтвердил сообщения СМИ о планах властей обсудить интеграцию.Если она произойдёт, это станет первым объединением субъектов Федерации с 2008 года.