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Архангельская область и НАО договорились о начале объединения регионов

root Сегодня, 17:1517Новости
Архангельская область и НАО договорились о начале объединения регионов
Фото: РИА Новости
Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архангельскую администрацию, передает RT.
Как отмечается, документ был подписан в Нарьян-Маре, его полное название — «О намерении образования нового субъекта РФ путём объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».
Ранее Бездудный подтвердил сообщения СМИ о планах властей обсудить интеграцию.
Если она произойдёт, это станет первым объединением субъектов Федерации с 2008 года.

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