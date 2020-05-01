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Ветеринары провели дезинфекцию всех агропродовольственных рынков ЛНР

root Сегодня, 17:4512Новости
Ветеринары провели дезинфекцию всех агропродовольственных рынков ЛНР
Ветеринары провели дезинфекцию всех агропродовольственных рынков ЛНР


Ветеринары провели дезинфекцию всех агропродовольственных рынков ЛНР


Ветеринары провели дезинфекцию всех агропродовольственных рынков ЛНР


Ветеринары провели дезинфекцию всех агропродовольственных рынков ЛНР


Ветеринары провели дезинфекцию всех агропродовольственных рынков ЛНР







Специалисты Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР в период действия введенного с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции строгого режима самоизоляции провели дезинфекцию всех действующих на территории Республики агропродовольственных рынков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСВМ.
"С целью обеззараживания мест торговли продовольственными товарами специалистами ветеринарной медицины за период ограничительных мер, введенных на территории Республики, с 1 мая по 13 мая в два этапа была проведена дезинфекция 66 объектов торговли (агропродовольственных рынков) общей площадью 187225,8 квадратных метра", - говорится в сообщении.
В ГСВМ уточнили, что дезинфекция проведена на всех рынках, которые находятся под контролем ведомства. До снятия карантинных ограничений дезинфекция будет проводиться в соответствии с утвержденными графиками. Дезинфекцию площадей, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, в соответствии с графиком проводят специалисты санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) и МЧС.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,1 млн, из них более 285 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 275 случаев заражения коронавирусом.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.
С 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить с 13 мая работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.
13 мая — Луганск

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