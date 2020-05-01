Ветеринары провели дезинфекцию всех агропродовольственных рынков ЛНР

Специалисты Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР в период действия введенного с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции строгого режима самоизоляции провели дезинфекцию всех действующих на территории Республики агропродовольственных рынков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСВМ."С целью обеззараживания мест торговли продовольственными товарами специалистами ветеринарной медицины за период ограничительных мер, введенных на территории Республики, с 1 мая по 13 мая в два этапа была проведена дезинфекция 66 объектов торговли (агропродовольственных рынков) общей площадью 187225,8 квадратных метра", - говорится в сообщении.В ГСВМ уточнили, что дезинфекция проведена на всех рынках, которые находятся под контролем ведомства. До снятия карантинных ограничений дезинфекция будет проводиться в соответствии с утвержденными графиками. Дезинфекцию площадей, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, в соответствии с графиком проводят специалисты санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) и МЧС.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,1 млн, из них более 285 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 275 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.С 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить с 13 мая работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.13 мая — Луганск