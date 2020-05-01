ЛНР и Киев обсуждают возможность пропуска на Украину нуждающихся в этом лиц – Кобцева

ЛНР и Киев рассматривают возможность пропуска через линию соприкосновения на территорию Украины лиц, которым это крайне необходимо. Об этом по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы сообщила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.Она напомнила, что что в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусом Республика с 23 марта закрыла единственный в зоне ответственности ЛНР официальный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская". Украинская сторона также закрыла свой пункт пропуска в Станице."На украинскую сторону со стороны ЛНР были направлены списки людей, кого мы готовы выпустить на территорию Украины, и количество таких людей составляет в районе 200 человек, - сказала Кобцева. - Но, к сожалению, на сегодняшний день украинская сторона не подтвердила свою готовность принять этих людей".Она пояснила, что речь идет о жителях, которым по объективным причинам крайне необходимо пересечь линию соприкосновения."До чего мы договорились в этом вопросе? Это то, что в двухстороннем порядке в телефонном режиме мы с украинской стороной все-таки проработаем возможность очередного пропуска людей, не будем затягивать этот процесс", - отметила представитель ЛНР.Она выразила надежду, что в скором времени стороны смогут организовать пропуск через линию соприкосновения лиц, которым это крайне необходимо."Вынуждена подчеркнуть, чтобы граждане относились с пониманием, количество людей по пропуску через линию разграничения ограничено, и ограничено не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший, а оно ограничено, прежде всего, из-за инфекции коронавируса", - подчеркнула Кобцева.Ранее ЛНР уже предоставляла возможность лицамс пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,1 млн, из них более 285 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 275 случаев заражения коронавирусом.13 мая — Луганск