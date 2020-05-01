Более 28,6 тыс. жителей Республики приняли участие в Днях экологической безопасности

Более 28,6 тыс. жителей ЛНР приняли участие в мероприятиях по благоустройству, проходивших в Республике с 1 по 30 апреля в рамках Дней экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, которое выступило инициатором акции.

"В Луганской Народной Республике проведение Дней экологической безопасности стало традицией, которая отражает стремление людей жить в согласии с природой. В мероприятиях по благоустройству в апреле 2020 года приняло участие 28 696 человек", - говорится в сообщении.

В Министерстве уточнили, что "во исполнение указа главы ЛНР от 13 марта 2020 года № УГ-160/20 "О введении режима повышенной готовности" из-за угрозы распространения вируса COVID-19 запланированные мероприятия с участием детей и молодежи не состоялись".

К Дням экологической безопасности в этом году приобщились государственные структуры, предприятия, дошкольные образовательные учреждения, общественные организации и просто неравнодушные жители Республики.

"Администрации городов и районов Луганской Народной Республики приняли активное участие в проведении Дней экологической безопасности на подведомственных территориях, о чем свидетельствуют объемы проведенных работ", - отметили в Минприроды.

Так, в рамках проведенных мероприятий:

- благоустроено территорий парков, аллей, скверов на площади 745,9 га, в том числе на территории Перевальского района - 94,6 га, Стаханова - 84,184 га, Краснодона и Краснодонского района - 81,85 га, Алчевска - 80,19 га;

- создано три новых парка, в том числе на территории: Антрацита и Антрацитовского района – один парк площадью 0,1 га, Славяносербского района – один парк площадью 0,02 га, в Перевальском районе - один парк площадью 0,3 га;

- посажено деревьев в населенных пунктах – 4 956 тыс., в том числе на территории Перевальского района – 1,2 тыс.; Антрацита и Антрацитовского района – 839; Луганска – 642.

- посажено кустарников в населенных пунктах – 5 064, в том числе на территории Алчевска – 3 055, на территории Перевальского района – 620; Краснодона и Краснодонского района – 345;

- ликвидировано 595 стихийных мусорных свалок, в том числе: на территории Антрацита и Антрацитовского района – 102; Краснодона и Краснодонского района – 96; Славяносербского район – 68;

- очищено от мусора берегов водоемов протяженностью 61 625 км, в том числе: на территории Перевальского района – 14,85 км; Краснодона и Краснодонского района – 12,58 км; Ровеньков – 12,26 км.

Ранее начальник отдела организационной работы управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Светлана Никитенко сообщала, что более 870 тыс. жителей Республики за пять лет приобщились к участию в Днях экологической безопасности.

13 мая — Луганск