Россия и Саудовская Аравия довольны увеличением спроса на нефть

Обеспокоенность по поводу переполнения нефтяных хранилищ ослабевает, в то время как спрос на нефть продолжает расти. Об этом сообщило российское Минэнерго по итогам переговоров министров РФ и Саудовской Аравии.ФБА «Экономика сегодня»В целом Москва и Эр-Рияд довольны признаками того, что спрос на черное золото продолжает расти, отметили в министерстве.Коронавирусная пандемия, в том числе ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с заболеванием, нанесли серьезный урон мировому рынку нефти. Спрос на сырье значительно снизился. Однако новое соглашение в рамках ОПЕК+ позволило стабилизировать ситуацию.Несмотря на то, что обеспокоенность инвесторов по поводу переполненности нефтехранилищ также серьезно влияла на котировки, риски удалось снизить.Анастасия Броцкая