ГИБДД МВД ЛНР за четыре месяца привлекла к ответственности 848 пьяных водителей

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД ЛНР за четыре месяца текущего года привлекли к ответственности 848 водителей, управлявших в транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщила старший инспектор штаба Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) МВД ЛНР Инна Беловодская.

"За четыре месяца текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 848 водителей транспортных средств за управление в состоянии опьянения", - сообщила старший инспектор.

"Более 30 граждан доставлено в органы дознания территориальных ОВД по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 3251 Уголовного кодекса (УК) ЛНР за управление транспортным средством лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, из которых по 15 фактам органами дознания возбуждены дела и проводятся досудебные действия", - рассказала Беловодская.

"В текущем году по приговорам судов Луганской Народной Республики пять человек признаны виновными в совершении преступления по статье 3251 УК ЛНР с наказанием в виде штрафа в размерах от 68 750 до 137 800 российских рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком от одного до трех лет", - добавила она.

Старший инспектор напомнила, что водительские удостоверения, согласно приговорам судов Республики, подлежат изъятию на весь срок лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

"УГИБДД МВД ЛНР призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не допускать управление транспортных средств в состоянии опьянения", - подчеркнула Беловодская.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщали, что жертвами дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Республике с начала года стали 13 человек, 166 были травмированы.

13 мая — Луганск