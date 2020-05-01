Минюст ЛНР в апреле зарегистрировал 36 ведомственных нормативных правовых актов

Министерство юстиции ЛНР в апреле зарегистрировало 36 ведомственных нормативных правовых актов. Об этом сообщили в ведомстве.

"В течение апреля 2020 года в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 36 ведомственных нормативных правовых актов. Субъектам нормотворчества отказано в государственной регистрации одного нормативного правового акта, возвращено без государственной регистрации на доработку шесть нормативных правовых актов, признаны не подлежащими государственной регистрации два нормативных правовых акта", - говорится в сообщении.

Среди зарегистрированных в апреле актов в Министерстве традиционно выделили ряд социально значимых, затрагивающих права и свободы граждан ЛНР, а также субъектов хозяйствования.

В их числе – Порядок предоставления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории Луганской Народной Республики, утвержденный приказом Пенсионного фонда ЛНР от 20 марта 2020 года №37 (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 23 апреля 2020 года за №185/3369).

Порядок определяет условия обращения за назначением пенсии (перерасчетом, переводом с одного вида пенсии на другой) в территориальные управления Пенсионного фонда (ПФ), устанавливает перечень необходимых для этого документов и требования к их оформлению, порядок, сроки приема и обработки предоставленных документов.

Право на установление пенсии реализуется путем подачи заявления о назначении пенсии /перерасчете пенсии/ переводе с одного вида пенсии на другой /выделении части пенсии вместе с документами, определенными порядком, в органы ПФ.

Заявление вместе с необходимыми документами подается заявителем в орган Пенсионного фонда не ранее чем за 10 календарных дней до достижения пенсионного возраста, а после возникновения права на пенсию – без ограничения каким-либо сроком.

В случае если к заявлению приложены не все документы, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, органы Пенсионного фонда письменно уведомляют заявителя о документах, которые необходимо предоставить дополнительно для назначения пенсии.

Рассмотрение заявления об установлении пенсии и принятие решения об установлении пенсии либо отказе в установлении пенсии осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня приема соответствующего заявления со всеми необходимыми для установления пенсии документами.

Кроме того, важным зарегистрированным документом является приказ Министерства здравоохранения ЛНР от 17 апреля 2020 года №294 "Об утверждении ассортимента пищевых продуктов и блюд, реализация которых допускается в образовательных организациях (учреждениях), а также требования к пищевым продуктам для организации дополнительного питания обучающихся" (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 24 апреля 2020 года за №189/3373).

Документ утверждает ассортимент пищевых продуктов и блюд, которые допускаются в образовательных организациях (учреждениях).

Включение новых продуктов и блюд в этот ассортимент проводится с разрешения территориальных санитарно-эпидемиологических станций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики.

Кроме того, установлен запрет на реализацию в буфетах продукции, содержащей в своем составе сахарозаменители, усилители вкуса, синтетические красители, ароматизаторы, консерванты, а также колбасных изделий ниже первого сорта, категорий Б, В, Г, пельменей, вареников, блинов промышленного производства.

Особые требования к пищевым продуктам и продовольственному сырью для организации дополнительного питания обучающихся не предъявляются.

Также в Министерстве отметили Инструкцию по организации деятельности Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, утвержденную приказом Министерства внутренних дел ЛНР от 16 марта 2020 года №347 (зарегистрирована в Министерстве юстиции ЛНР 8 апреля 2020 года за №169/3353).

Инструкция определяет задачи и порядок деятельности Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).

С более детальным текстом нормативных правовых актов можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР в разделе "Акты исполнительных органов государственной власти".

Напомним, в марте Министерство юстиции ЛНР зарегистрировало 28 ведомственных нормативных правовых актов.

13 мая — Луганск