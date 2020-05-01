Синоптики прогнозируют днем 14 мая в ЛНР до 18 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 14 мая будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 18 градусов тепла днем, ночью ожидаются заморозки на почве. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 13 мая до 21.00 14 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем 13-18 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 мая метеорологи отмечали в 2000 году – минус 2,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1943 и 1984 году и составляла плюс 30,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 мая – 04.05, время захода – 20.35. Продолжительность светового дня составит 16 часов 30 минут.

По предварительному прогнозу, 15 мая местами пройдут слабые кратковременные дожди, температура воздуха существенно не изменится. 16 мая выход южного циклона обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, дневная температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

13 мая — Луганск