МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

«Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации», — цитирует её Интерфакс.

Фото: РИА НовостиМинистерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает RT.Захарова уточнила, что 14 мая письма вручат главным редакторам этих газет через российские посольства в Соединённых Штатах и Великобритании.Как передаёт ТАСС, также Россия обратится к Генеральному секретарю ООН и представителю ОБСЕ по свободе СМИ в связи с публикациями средств массовой информации о якобы занижении данных о смертности от COVID-19 в России.Ранее в МИД России заявили, что статьи западных изданий о коронавирусе в России — это «неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк».Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившиеся в средствах массовой информации данные о занижении в столице статистики смертности от коронавируса.