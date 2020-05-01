СНБО Украины продлил санкции против российских соцсетей

«Решением СНБО среди прочего предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других», — говорится в сообщении в Facebook.

Фото: PixabayСовет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил на три года действие санкций в отношении российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, сообщает пресс-служба ведомства, передает RT.Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского продлить санкции против российских соцсетей и телеканалов.В апреле СНБО подготовил проект решения о применении санкций в отношении российских социальных сетей и IT-компаний, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», а также Mail.ru.