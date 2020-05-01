Козак раскрыл подробности переговоров по Украине в Берлине

"Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров", - заявил Дмитрий Козак.

Фото: РИА НовостиЗамглавы администрации президента Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия 24" подтвердил, что летал в Берлин на переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.Он отметил, что консультации прошли в ведомстве федерального канцлера, диалог был конструктивный и прошел в "деловом ключе".По его словам, участники консультаций договорились о "взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта", а также "множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате".Он подчеркнул, что говорить о конкретных результатах преждевременно, решения должны приниматься трехсторонней контактной группой или в рамках нормандского формата.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Козак по приглашению германской стороны прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин, чтобы обсудить урегулирование на юго-востоке Украины и познакомиться с помощником Меркель, "потому что они лично никогда не встречались".Козак работает в администрации президента с февраля, он курирует, в том числе, украинский вопрос.