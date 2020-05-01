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В скором времени планируется организовать пропуск через КПВВ «Станица Луганская» лиц, которым это крайне необходимо

verter Вчера, 23:1528Новости
В скором времени планируется организовать пропуск через КПВВ «Станица Луганская» лиц, которым это крайне необходимо
Луганск и Киев рассматривают возможность пропуска через линию соприкосновения на территорию Украины лиц, которым это крайне необходимо.
Об этом по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы сообщила представитель Луганска в подгруппе Ольга Кобцева.
Она напомнила, что что в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусом ЛНР с 23 марта закрылаединственный на Луганщине официальный пункт пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская». Украинская сторона также закрыла свой пункт пропуска в Станице Луганской.
«На украинскую сторону со стороны Луганска были направлены списки людей, кого мы готовы выпустить на территорию Украины, и количество таких людей составляет в районе 200 человек. Но, к сожалению, на сегодняшний день украинская сторона не подтвердила свою готовность принять этих людей», — рассказала О.Кобцева
Она пояснила, что речь идет о жителях, которым по объективным причинам крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.
«До чего мы договорились в этом вопросе? Это то, что в двухстороннем порядке в телефонном режиме мы с украинской стороной все-таки проработаем возможность очередного пропуска людей, не будем затягивать этот процесс», — отметила Кобцева.
Она выразила надежду, что в скором времени стороны смогут организовать пропуск через линию соприкосновения лиц, которым это крайне необходимо.
«Вынуждена подчеркнуть, чтобы граждане относились с пониманием, количество людей по пропуску через линию разграничения ограничено, и ограничено не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший, а оно ограничено, прежде всего, из-за инфекции коронавируса», — подчеркнула О.Кобцева.
Ранее в Луганске уже предоставляли возможность лицам с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской. Новости Региона - Сегодня, 22:56 67

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