В скором времени планируется организовать пропуск через КПВВ «Станица Луганская» лиц, которым это крайне необходимо



Об этом по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы сообщила представитель Луганска в подгруппе Ольга Кобцева.

Она напомнила, что что в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусом ЛНР с 23 марта закрылаединственный на Луганщине официальный пункт пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская». Украинская сторона также закрыла свой пункт пропуска в Станице Луганской.

«На украинскую сторону со стороны Луганска были направлены списки людей, кого мы готовы выпустить на территорию Украины, и количество таких людей составляет в районе 200 человек. Но, к сожалению, на сегодняшний день украинская сторона не подтвердила свою готовность принять этих людей», — рассказала О.Кобцева

Она пояснила, что речь идет о жителях, которым по объективным причинам крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.

«До чего мы договорились в этом вопросе? Это то, что в двухстороннем порядке в телефонном режиме мы с украинской стороной все-таки проработаем возможность очередного пропуска людей, не будем затягивать этот процесс», — отметила Кобцева.

Она выразила надежду, что в скором времени стороны смогут организовать пропуск через линию соприкосновения лиц, которым это крайне необходимо.

«Вынуждена подчеркнуть, чтобы граждане относились с пониманием, количество людей по пропуску через линию разграничения ограничено, и ограничено не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший, а оно ограничено, прежде всего, из-за инфекции коронавируса», — подчеркнула О.Кобцева.

Ранее в Луганске уже предоставляли возможность лицам с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской. Новости Региона - Сегодня, 22:56 67 Луганск и Киев рассматривают возможность пропуска через линию соприкосновения на территорию Украины лиц, которым это крайне необходимо.Об этом по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы сообщила представитель Луганска в подгруппе Ольга Кобцева.Она напомнила, что что в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусом ЛНР с 23 марта закрылаединственный на Луганщине официальный пункт пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская». Украинская сторона также закрыла свой пункт пропуска в Станице Луганской.«На украинскую сторону со стороны Луганска были направлены списки людей, кого мы готовы выпустить на территорию Украины, и количество таких людей составляет в районе 200 человек. Но, к сожалению, на сегодняшний день украинская сторона не подтвердила свою готовность принять этих людей», — рассказала О.КобцеваОна пояснила, что речь идет о жителях, которым по объективным причинам крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.«До чего мы договорились в этом вопросе? Это то, что в двухстороннем порядке в телефонном режиме мы с украинской стороной все-таки проработаем возможность очередного пропуска людей, не будем затягивать этот процесс», — отметила Кобцева.Она выразила надежду, что в скором времени стороны смогут организовать пропуск через линию соприкосновения лиц, которым это крайне необходимо.«Вынуждена подчеркнуть, чтобы граждане относились с пониманием, количество людей по пропуску через линию разграничения ограничено, и ограничено не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший, а оно ограничено, прежде всего, из-за инфекции коронавируса», — подчеркнула О.Кобцева.Ранее в Луганске уже предоставляли возможность лицам с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской. Новости Региона - Сегодня, 22:56 67

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