В Луганске и других городах региона наблюдаются перебои в работе Интернета



В Луганске и других городах региона многие интернет-пользователи отмечают сбои в работе сети. Упала скорость, часть сайтов не грузятся, «подвисают» даже мессенджеры.

Подобная ситуация сложилась и в соседнем Донецком регионе.

Как сообщил нам наш читатель из Луганска, в техподдержке компании Д-Групп ему по телефону сообщили, что произошла авария на интернет-канале где-то на границе Воронежской и Ростовской областей.

В Донецке на сайте одного из провайдеров также появилось сообщение, что «произошел сбои в работе одного из наших партнеров на территории Российской Федерации, из-за чего по всей ДНР наблюдается снижение скорости доступа к сети Интернет.

Восстановительные мероприятия ведутся, время устранения последствий аварии уточняется».

Как пишут клиенты луганского провайдера ЛДС, на сайте компании появилось следующее объявление:



В общем ремонт идет, время устранения неполадок неизвестно.

А на одном луганском паблике выдвинули свою версию происходящего:

Дима Ворошилов

Выяснили причину: трафик из РФ , при пересечении границы находится сначала на карантине ...

Удобный город - Сегодня, 22:29 97 Произошла авария на телекоммуникационной сети на территории Российской Федерации.В Луганске и других городах региона многие интернет-пользователи отмечают сбои в работе сети. Упала скорость, часть сайтов не грузятся, «подвисают» даже мессенджеры.Подобная ситуация сложилась и в соседнем Донецком регионе.Как сообщил нам наш читатель из Луганска, в техподдержке компании Д-Групп ему по телефону сообщили, что произошла авария на интернет-канале где-то на границе Воронежской и Ростовской областей.В Донецке на сайте одного из провайдеров также появилось сообщение, что «произошел сбои в работе одного из наших партнеров на территории Российской Федерации, из-за чего по всей ДНР наблюдается снижение скорости доступа к сети Интернет.Восстановительные мероприятия ведутся, время устранения последствий аварии уточняется».Как пишут клиенты луганского провайдера ЛДС, на сайте компании появилось следующее объявление:В общем ремонт идет, время устранения неполадок неизвестно.А на одном луганском паблике выдвинули свою версию происходящего:Дима ВорошиловВыяснили причину: трафик из РФ , при пересечении границы находится сначала на карантине ...Удобный город - Сегодня, 22:29 97

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