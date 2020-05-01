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В Луганске и других городах региона наблюдаются перебои в работе Интернета

verter Вчера, 23:1528Новости
В Луганске и других городах региона наблюдаются перебои в работе Интернета
Произошла авария на телекоммуникационной сети на территории Российской Федерации.
В Луганске и других городах региона многие интернет-пользователи отмечают сбои в работе сети. Упала скорость, часть сайтов не грузятся, «подвисают» даже мессенджеры.
Подобная ситуация сложилась и в соседнем Донецком регионе.
Как сообщил нам наш читатель из Луганска, в техподдержке компании Д-Групп ему по телефону сообщили, что произошла авария на интернет-канале где-то на границе Воронежской и Ростовской областей.
В Донецке на сайте одного из провайдеров также появилось сообщение, что «произошел сбои в работе одного из наших партнеров на территории Российской Федерации, из-за чего по всей ДНР наблюдается снижение скорости доступа к сети Интернет.
Восстановительные мероприятия ведутся, время устранения последствий аварии уточняется».
Как пишут клиенты луганского провайдера ЛДС, на сайте компании появилось следующее объявление:

В общем ремонт идет, время устранения неполадок неизвестно.
А на одном луганском паблике выдвинули свою версию происходящего:
Дима Ворошилов
Выяснили причину: трафик из РФ , при пересечении границы находится сначала на карантине ...
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