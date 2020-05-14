Германия и Россия провели переговоры без Украины и достигли соглашения по Донбассу
13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с представителем канцлера ФРГ Ангелы Меркель, речь шла о дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что его переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. В эфире телеканала «Россия 24» 13 мая он назвал формат встречи «дополнительными консультациями».
«Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению многих непростых задач», — сказал он, не назвав фамилии собеседника.
Козак добавил, что его поездка в Берлин придаст дополнительный импульс интенсификации переговоров в нормандском формате, а трехсторонней контактной группе, работающей в Минске, «будут даны соответствующие сигналы».
Поездка Козака в Германию не анонсировалась; представителей Украины и Франции, других участниц «Нормандской четверки», на консультациях не было.
Новости в Мире - Сегодня, 09:13 20
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что его переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. В эфире телеканала «Россия 24» 13 мая он назвал формат встречи «дополнительными консультациями».
«Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению многих непростых задач», — сказал он, не назвав фамилии собеседника.
Козак добавил, что его поездка в Берлин придаст дополнительный импульс интенсификации переговоров в нормандском формате, а трехсторонней контактной группе, работающей в Минске, «будут даны соответствующие сигналы».
Поездка Козака в Германию не анонсировалась; представителей Украины и Франции, других участниц «Нормандской четверки», на консультациях не было.
Новости в Мире - Сегодня, 09:13 20
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