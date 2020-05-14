Продолжение истории семейной пары «застрявших» на КПВВ «Станица Луганская»
Из рубрики «Нам пишут». Продолжение истории семейной пары из Зимогорья, «застрявших» ра КПВВ в Станице Луганской.
Как писал журналисты, в ФБ к нашей редакции обратилась за помощью семейная пара из Зимогорья, которые находятся на КПВВ «Станица Луганская» и не могут попасть домой. Приехали из Европы, 10 апреля пересекли границу в Чопе и пробыли положенное количество дней на самоизоляции в Ужгороде. С 30 апреля находятся в Станице Луганской, но не могут пройти через КПВВ домой, где их ждут трое несовершеннолетних детей. Только по прописке в паспорте их не пускают. Деньги и еда у них уже закончились...
Вчера они снова написали в комментариях на нашей странице в ФБ:
«Только что позвонили в колл-центр штаба ООС. Девушка сказала, что у нас не такая страшная ситуация... Она сидит дома, а нам можно бомжевать еще до 22 мая!».
Семья из Зимогорья поблагодарила нашу редакцию за помощь, но мы собственно, ничем помочь не смогли, только предоставили информацию... Новости Региона - Сегодня, 09:00 96
Как писал журналисты, в ФБ к нашей редакции обратилась за помощью семейная пара из Зимогорья, которые находятся на КПВВ «Станица Луганская» и не могут попасть домой. Приехали из Европы, 10 апреля пересекли границу в Чопе и пробыли положенное количество дней на самоизоляции в Ужгороде. С 30 апреля находятся в Станице Луганской, но не могут пройти через КПВВ домой, где их ждут трое несовершеннолетних детей. Только по прописке в паспорте их не пускают. Деньги и еда у них уже закончились...
Вчера они снова написали в комментариях на нашей странице в ФБ:
«Только что позвонили в колл-центр штаба ООС. Девушка сказала, что у нас не такая страшная ситуация... Она сидит дома, а нам можно бомжевать еще до 22 мая!».
Семья из Зимогорья поблагодарила нашу редакцию за помощь, но мы собственно, ничем помочь не смогли, только предоставили информацию... Новости Региона - Сегодня, 09:00 96
Метки: {keywords}