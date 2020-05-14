Северодонецкий «Азот» возобновил выпуск жидкой углекислоты
Предприятие «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, восстановило выпуск жидкой углекислоты в промышленных масштабах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.
«Производственные мощности отделения углекислоты цеха разделения воздуха позволят производить и отгружать потребителям около 1500 тонн товарной продукции в месяц. Жидкая углекислота не входит в линейку наших основных продуктов, однако если есть возможность расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции и это увеличивает маржинальность бизнеса, мы это делаем. Сфера применения углекислоты постоянно расширяется, и мы предложили потребителям действительно качественный продукт», — отметил председатель правления предприятия Леонид Бугаев.
Согласно сообщению, предприятие производит углекислоту высшего сорта согласно стандарту ДСТУ 4817:2007, при этом большое количество потребителей приобретает ее для применения в пищевой промышленности.
С 5 марта 2020 года на «Северодонецком Азоте» восстановлен полный цикл производства удобрений.
В 2019 «Северодонецкий «Азот» в 3 раза увеличил производство минудобрений
«Северодонецкий «Азот» является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.
Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF. Новости Региона - Сегодня, 08:04 166
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.
«Производственные мощности отделения углекислоты цеха разделения воздуха позволят производить и отгружать потребителям около 1500 тонн товарной продукции в месяц. Жидкая углекислота не входит в линейку наших основных продуктов, однако если есть возможность расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции и это увеличивает маржинальность бизнеса, мы это делаем. Сфера применения углекислоты постоянно расширяется, и мы предложили потребителям действительно качественный продукт», — отметил председатель правления предприятия Леонид Бугаев.
Согласно сообщению, предприятие производит углекислоту высшего сорта согласно стандарту ДСТУ 4817:2007, при этом большое количество потребителей приобретает ее для применения в пищевой промышленности.
С 5 марта 2020 года на «Северодонецком Азоте» восстановлен полный цикл производства удобрений.
В 2019 «Северодонецкий «Азот» в 3 раза увеличил производство минудобрений
«Северодонецкий «Азот» является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.
Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF. Новости Региона - Сегодня, 08:04 166
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