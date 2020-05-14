ОО "Милосердие" до конца мая выплатит помощь около 200 жителям ЛНР

Общественная организация (ОО) "Милосердие" до конца месяца выплатит помощь около 200 жителям Республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом ЛИЦ сообщил председатель организации Юрий Юров.

"В Луганске в четверг, 14 мая, стартовала очередная выплатная кампания от общественной организации "Милосердие" лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - сказал он.

"Помощь до конца месяца должны получить еще около 200 жителей Луганской Народной Республики. Такому же числу жителей временно оккупированных ВСУ территорий Луганщины помощь назначена, но не выплачивается до открытия Украиной пункта пропуска у Станицы Луганской. Все назначенные средства ждут своих получателей", - проинформировал Юров.

Председатель организации уточнил, что выплаты осуществляются по заявлениям, поданным до 18 марта текущего года и одобренным комиссией по определению конкретных получателей.

"В мае организация с учетом режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции осуществляет прием граждан, ранее записавшихся на прием на апрель 2020 года, но по каким-либо причинам не подавших документы в назначенные даты, рассматривает ранее поданные заявления, проводит выплаты по решениям комиссии", - добавил Юров.

"Запись на прием возобновится после отмены мер повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Информация о форме подачи заявления будет распространена дополнительно", - отметил он.

Ранее ОО "Милосердие" временно ввела новый режим работы с обращениями граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Заместитель председателя Правительства Наталья Тихонская сообщала, что Правительство ЛНР приостановило реализацию Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа и закрытием Украиной контрольно-пропускного пункта в Станице Луганской.

Общественная организация "Милосердие" создана в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Организация осуществляет выплаты денежной помощи жителям Луганщины, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе проживающим в подконтрольных Киеву районах. При этом "Милосердие" в первую очередь оказывает материальную помощь заявителям, нуждающимся в средствах для лечения тяжелых заболеваний.

Жители, проживающие на территории Луганской Народной Республики, в том числе находящейся под контролем Украины, могут получить консультацию по контактным телефонам: +38-095-821-41-48, +38-072-102-60-93.

Напомним, что 17 февраля 2017 года Донецкая и Луганская Народные Республики утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило сайт Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

14 мая — Луганск