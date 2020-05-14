Deutsche Welle критикует меры по борьбе с пандемией, пытаясь посеять хаос в России

Телеканал Deutsche Welle выпустил сюжет, в котором раздавал советы, как надо было помогать жителям РФ в период пандемии. Выпуск немецкого рупора пропаганды прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич.wikipedia.org / Hans Weingartz / CC BY-SA 2.0 deКлинцевич отметил, что власти РФ действуют, ориентируясь на то, как развивается ситуация. Исходя из этого, в будущем будут приняты новые меры поддержки. То есть Россия обдумывает каждый шаг, что не совпадает с той позицией, которую озвучило немецкое СМИ, пишет "Слово и Дело".По мнению сенатора, то, что делается, пусть и постепенно, но с разъяснением россиянам, имеет первостепенное значение. Сегодня всем понятно, что ситуация очень серьезная и вирус может поразить любого, независимо от его материального положения и статуса.Клинцевич подчеркнул, что безвозмездная финансовая помощь была оказана тем россиянам, которые в ней наиболее остро нуждаются. Речь идет о самых уязвимых социальных группах населения — детях и пожилых.Политик согласился, что в каждой стране существуют нерешенные проблемы, однако политические спекуляции на них недопустимы, так как ведут к хаосу. Подобные нападки направлены на взрыв общественного мнения и разрушение страны изнутри.Ранее другое немецкое СМИ распространяло фейки о российских изданиях, что за ними якобы ведется мониторинг ведомства по охране Конституции, сообщал RT. В качестве темы для подобных публикаций использовалась пандемия коронавируса.Мария Верескова