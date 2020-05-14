"А бомбить-то будут нас": Норвегия испугалась умереть за США

Жителей северного норвежского городка озаботила и испугала возможная реакция России на модернизацию размещённого здесь шпионского радара США.Норвежцы – благополучный народ. И живёт вроде аквариумных рыбок – размеренно, защищённо, с гарантированным питанием.Но точно так же, как те рыбки, к которым в аквариум влезла кошачья лапа, сегодня в страхе замельтешили жители городка Вардё на севере страны, недалеко от границы с Россией. Дело в том, что здесь расположен секретный радар системы "Глобус", который используется совместно Космическим командованием ВВС США и Норвежской разведывательной службой. Причём граждане Вардё понимают, что они вместе со своей разведывательной службой являются лишь прикрытием для Америки в её решении шпионских задач по слежению за русскими военными объектами на Кольском полуострове. Где, как известно, расположены базы самого важного флота России – Северного.Именно такое определение, которое дал радару мэр Вардё Эрьян Йенсен, приводит местная пресса. Поводом же для волнения послужил заход в здешний порт американского грузового корабля Ocean Freedom, который доставил оборудование для модернизации радара до уровня системы "Глобус-3". А поскольку у местных жителей давние, вековые связи с русскими соседями-поморами, то они прекрасно представляют, какую озабоченность эта модернизация вызовет у русских военных. Русские уже выказывали свою озабоченность, и теперь местные норвежцы "не исключают обострения ситуации".В прессе приводятся слова простых норвежцев типа "Модернизация радара – это провокация" и "Если что-то пойдёт не так, бомбить-то будут нас".А как русские выражали свою озабоченность? Да очень просто: не выходя за пределы собственной территории, пару раз отрабатывали учебные атаки по радару. Что, скажем прямо, естественная мера предосторожности на час "Ч".Примечательно то, что норвежцы в Вардё рассматривают это точно так же. Дело в том, что провинция Финнмарк, где расположен город и пресловутый радар, давняя пограничная земля, там норвежцы и поморы селились чересполосно, занимались одним и тем же рыболовным промыслом, торговали, обменивались, женились, дружили... Ведь, собственно, национальная история этих мест – из начала ХХ века, когда на одной стороне возникло само государство Норвегия, избавившееся от шведской оккупации, а на другой твёрдо укрепилась Россия, начав создание незамерзающего порта Романов-на-Мурмане.Так что народ здесь отличный в обоих смыслах слова – и сам по себе, и отличающийся от населения южной Норвегии. Как рассказал Царьграду один из его информаторов в этой стране, "норвежцы разные и кое-где странные". В целом, по его словам, "они ориентированы на Запад, на США. Только на севере, где соседи русские, ситуация оценивается по-другому". Но поскольку народу там мало, то мало и новостей с севера. Так что информационную повестку дня эти люди создают очень редко. А потому вполне лояльные и даже дружественные отношения с русскими на севере сильно холодеют по мере перехода к югу, в Осло.Таким образом, к собственному военному радару здесь относятся настороженно, справедливо считая, что русским на Норвегию нападать незачем, а потому никакой оборонительной функции он не несёт, а в случае если что-то начудят американцы, то разбить его с помощью дальнобойного берегового противокорабельного комплекса 3К60 "Бал" русские смогут за пару минут. То есть и в военном смысле радар не жилец.Кстати, именно так русские и поступили в 2019 году. После того как в мае того года пришло подтверждение информации об обновлении американской РЛС до уровня "Глобус-3" и протесты российского МИД действия ожидаемо не возымели, Северный флот попросту переместил батарею "Балов" на полуостров Средний. Это всего в 65 км от Вардё. А поскольку известно, что противокорабельные ракеты 3М24 (она же Х-35 "Уран", по кодификации NATO – AS-20 Kayak) имеют на своих головках самонаведения дополнительный режим захвата радиоизлучающих надводных целей, то о точности поражения можно не заботиться.На чём, кстати, строится, согласно прессе, оптимизм норвежцев: мол, русские не такие дураки, чтобы пулять по домам и питейным заведениям, а первым делом займутся именно радаром. Но всё же ситуация неприятная, согласимся.Что же это за радар? Американцы и вслед за ними норвежские военные утверждают, будто он предназначен для отслеживания в ближнем космосе всякого орбитального мусора. Оно, конечно, сразу испытываешь прилив доверия к таким словам, ведь больше станцию слежения за космическим мусором построить просто негде, как за полярным кругом! Притом что основные орбиты большинства запускаемых человечеством космических аппаратов находятся куда южнее.Да и потом, знают военные, на чьё "мясо" нацелилась американская радиолокационная кошка. Для них очевидно, что и "Глобус-3", и "Глобус-2" с радаром AN/FPS-129 Have Stare – разведывательные комплексы для отслеживания воздушно-космической обстановки над русскими базами стратегического характера на Мурмане. Они же умеют очень точно следить за российскими ракетами, в том числе и новейшими, что нередко испытываются в этом регионе. После чего составляются их "портреты" и специалисты начинают искать способы им противодействовать.Да и до полигонов на Белом море отсюда рукой подать. А оттуда запускаются периодически баллистические ракеты (скажем, "Булава") с ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. В общем, хороший, ценный подарок сделали себе США за счёт покоя норвежских рыбарей. А для России это реальная угроза национальной безопасности.Так что отработка условного удара по РЛС "Глобус-2", сделанная в прошлом году звеном фронтовых бомбардировщиков Су-24М Северного флота, была не только закономерным ответом, но и ответом необходимым. И следовательно, какого-то повторения норвежцы ждут и после нынешней разгрузки в их городке нового американского шпионского оборудования.Ну и ракеты Х-35 с ГСН АРГС-35 тоже, понятно, восторга не добавляют. Тем более что с радиолокационным высотомером РВЭ, позволяющим поддерживать высоту полёта изделия буквально на уровне одного метра от поверхности, никакая американская или норвежская система ПРО её всё равно не увидит и не перехватит до самого момента разнесения "Глобуса" на дольки.В общем, по мнению той самой норвежской NRK, которое цитировалось выше, в Вардё существует "угроза, которую все замалчивают". И эта угроза не русские, которые находятся всего в 28 километрах от радара и "хотят его уничтожить", как "гнойник, который предстоит вскрыть". Ибо "русские всё равно уверены, что "Глобус" – американских рук дело. Они считают, что этот шпионский радар задуман, чтобы в случае конфликта вывести из строя весь их ядерный арсенал".Ну, весь не весь, но угроза для России явная, прямая и реальная. И потому правы норвежцы, когда боятся. Потому что если американцы втянут их в войну с Россией, уже никто не будет смотреть на то, что здесь, в Вардё, живут хорошие, добрые и работящие люди. Их будет жалко, но угроза должна быть уничтожена.Александр Цыгано