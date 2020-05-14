Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.05.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 13.05.2020
09:55 Вооруженные формирования Украины обстреляли Зайцево. Повреждены дома
Украинские силовики сегодня утром, в 5:25, открыли огонь по населенному пункту Зайцево с применением минометов 120 мм.
"В результате обстрела зафиксированы возгорания двух деревянных домостроений дачного кооператива по адресу ул. Есенина, 3.
Жертв среди мирных граждан удалось избежать", - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Более подробная информация уточняется.
09:00 ВСУ произвели два массированных обстрела Спартака
Силовики Киева накануне вечером произвели два массированных обстрела района села Спартак к северу от Донецка. Об этом сообщили сегодня в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным СЦКК обстрелы зафиксированы в в 17:05 и 19:37. В обоих случаях огонь велся из Авдеевки. Применялись зенитные установки – по 50 выстрелов во время каждого обстрела.
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