Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.05.2020



"В результате обстрела зафиксированы возгорания двух деревянных домостроений дачного кооператива по адресу ул. Есенина, 3.

Жертв среди мирных граждан удалось избежать", - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.



Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 13.05.202009:55Украинские силовики сегодня утром, в 5:25, открыли огонь по населенному пункту Зайцево с применением минометов 120 мм.Более подробная информация уточняется.09:00Силовики Киева накануне вечером произвели два массированных обстрела района села Спартак к северу от Донецка. Об этом сообщили сегодня в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным СЦКК обстрелы зафиксированы в в 17:05 и 19:37. В обоих случаях огонь велся из Авдеевки. Применялись зенитные установки – по 50 выстрелов во время каждого обстрела.